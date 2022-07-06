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Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor

Beşiktaş, Avusturya kampında yeni sezon hazırlıklarına bu akşam Bad Haring bölgesinde yaptığı antrenman ile devam etti.

Spor 06.07.2022, 21:43
Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor

Beşiktaş, Avusturya kampında yeni sezon hazırlıklarına bu akşam Bad Haring bölgesinde yaptığı antrenman ile devam etti.

Teknik Direktörümüz Valerien Ismael’in yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışmasıyla başladı. Antrenman, taktik programının yer aldığı uygulamalar, hücum ve kondisyon koşuları ile sona erdi.

Beşiktaş, Avusturya kamp çalışmalarına yarın (7 Temmuz) TSİ 11.30 ve 17.30’da yapacağı antrenmanlarla devam edecek.

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