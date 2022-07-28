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Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına, bu akşam yaptığı çalışmayla devam etti.
Spor 28.07.2022, 22:33
Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına, bu akşam yaptığı çalışmayla devam etti.
BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Valerien Ismael’in yönetiminde yapılan idman, aktivasyon çalışmasıyla başladı. Siyah-beyazlılar günü pas çalışması sonrası ayak tenisi oynayarak noktaladı.
Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına, yarın saat 17.00’de basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.