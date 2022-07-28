Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına, bu akşam yaptığı çalışmayla devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Valerien Ismael’in yönetiminde yapılan idman, aktivasyon çalışmasıyla başladı. Siyah-beyazlılar günü pas çalışması sonrası ayak tenisi oynayarak noktaladı.

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına, yarın saat 17.00’de basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.