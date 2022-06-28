Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına bu akşam yaptığı çalışmayla devam etti.

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Valerien Ismael yönetiminde, ısınma hareketleriyle başlayan idman daha sonra istasyon ve 5’e 2 pas çalışmasıyla devam etti.

Siyah-beyazlılar, yeni sezon hazırlıklarına yarın 18.00’de yapacağı antrenmanla devam edecek.