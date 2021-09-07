banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
İstanbul'da suya zam geldi
İstanbul'da suya zam geldi
Bitcoin'de inanılmaz düşüş
Bitcoin'de inanılmaz düşüş
Disipline sevk edilen Tanju Özcan: ''Sürpriz oldu''
Disipline sevk edilen Tanju Özcan: ''Sürpriz oldu''
Aboneliğini iptal ettiren tüketici cayma bedeli ödemeyecek
Aboneliğini iptal ettiren tüketici cayma bedeli ödemeyecek

Beşiktaş, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, Süper Lig’de Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı çalışmayla devam etti.

Spor 07.09.2021, 21:14
Beşiktaş, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, Süper Lig’de Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı çalışmayla devam etti.


BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. 5’e 2 ve top kapma çalışmasıyla devam eden antrenman, dar alanda oynanan çift kale maçla tamamlandı.


Siyah-beyazlılar, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına yarın saat 17.00’de yapacağı çalışmayla devam edecek.

Yorumlar (0)
24°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 3 9
2. Fenerbahçe 3 9
3. Beşiktaş 3 7
4. Galatasaray 3 7
5. Konyaspor 3 7
6. Altay 3 6
7. Malatyaspor 3 6
8. Kasımpaşa 3 5
9. Hatayspor 3 4
10. Karagümrük 3 4
11. Antalyaspor 3 4
12. Kayserispor 3 4
13. Alanyaspor 3 3
14. Göztepe 3 2
15. Adana Demirspor 3 2
16. Sivasspor 3 1
17. Gaziantep FK 3 1
18. Rizespor 3 1
19. Başakşehir 3 0
20. Giresunspor 3 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 3 9
2. Eyüpspor 3 9
3. Manisa FK 3 9
4. Tuzlaspor 3 7
5. Bandırmaspor 3 6
6. Erzurumspor 3 6
7. Ankaragücü 3 5
8. Ankara Keçiörengücü 3 4
9. Kocaelispor 3 4
10. Samsunspor 2 3
11. İstanbulspor 3 3
12. Balıkesirspor 2 3
13. Menemenspor 3 3
14. Adanaspor 3 2
15. Bursaspor 3 1
16. Altınordu 3 1
17. Gençlerbirliği 3 1
18. Boluspor 2 0
19. Denizlispor 3 0
Takımlar O P
1. Tottenham 3 9
2. West Ham 3 7
3. M. United 3 7
4. Chelsea 3 7
5. Liverpool 3 7
6. Everton 3 7
7. Man City 3 6
8. Brighton 3 6
9. Leicester City 3 6
10. Brentford 3 5
11. Aston Villa 3 4
12. Watford 3 3
13. Southampton 3 2
14. Crystal Palace 3 2
15. Leeds United 3 2
16. Burnley 3 1
17. Newcastle 3 1
18. Wolverhampton 3 0
19. Norwich City 3 0
20. Arsenal 3 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 3 7
2. Sevilla 3 7
3. Valencia 3 7
4. Barcelona 3 7
5. Atletico Madrid 3 7
6. Mallorca 3 7
7. Real Sociedad 3 6
8. Osasuna 3 5
9. Athletic Bilbao 3 5
10. Rayo Vallecano 3 3
11. Villarreal 3 3
12. Cádiz 3 2
13. Levante 3 2
14. Real Betis 3 2
15. Elche 3 2
16. Espanyol 3 2
17. Granada 3 2
18. Celta de Vigo 3 1
19. Getafe 3 0
20. Deportivo Alaves 3 0