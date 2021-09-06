Beşiktaş, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına devam etti

Beşiktaş, Süper Lig’de Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını 3 günlük iznin ardından yaptığı çalışmayla sürdürdü.

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. 5’e 2 ve top kapma çalışmasıyla devam eden antrenman, dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi.

Beşiktaş, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına yarın saat 17.00’de yapacağı antrenmanla devam edecek.