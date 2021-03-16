Beşiktaş yarı finale üç eksikle gidiyor

Siyah- beyazlı kulüpten yapılan açıklamada sakatlık geçiren Cenk Tosun ile Gökhan Töre ve büyükannesi vefat eden Bernard Mensah, kamp kadrosuna dahil edilmedi.

Kartal'ın kamp kadrosu şu şekilde:

Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Valentin Rosier, Francisco Montero, Fabrice N'Sakala, Welinton Souza, Domagoj Vida, Bilal Ceylan, Rıdvan Yılmaz, Serdar Saatçı, Josef de Souza, Oğuzhan Özyakup, Atiba Hutchinson, Necip Uysal, Adem Ljajic, Dorukhan Toköz, Georges-Kevin N'Koudou, Ajdin Hasic, Rachid Ghezzal, Cyle Larin, Vincent Aboubakar.