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Beşiktaş yarı finale üç eksikle gidiyor
Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Medipol Başakşehir'i ağırlayacak olan Beşiktaş'ta kamp kadrosu belli oldu.
Spor 16.03.2021, 10:39
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Siyah- beyazlı kulüpten yapılan açıklamada sakatlık geçiren Cenk Tosun ile Gökhan Töre ve büyükannesi vefat eden Bernard Mensah, kamp kadrosuna dahil edilmedi.
Kartal'ın kamp kadrosu şu şekilde:
Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Valentin Rosier, Francisco Montero, Fabrice N'Sakala, Welinton Souza, Domagoj Vida, Bilal Ceylan, Rıdvan Yılmaz, Serdar Saatçı, Josef de Souza, Oğuzhan Özyakup, Atiba Hutchinson, Necip Uysal, Adem Ljajic, Dorukhan Toköz, Georges-Kevin N'Koudou, Ajdin Hasic, Rachid Ghezzal, Cyle Larin, Vincent Aboubakar.