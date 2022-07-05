Beşiktaş Weghorst’u duyurdu

Beşiktaş, 29 yaşındaki Hollandalı golcü Wout Weghorst’un transferi için görüşmelere başlandığını açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüp, forvet transferini resmi olarak açıkladı. Beşiktaş’tan Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Wout François Maria Weghorst’un transferi konusunda kendisi ve kulübü Burnley FC ile görüşmelere başlanmıştır" denildi.