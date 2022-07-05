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Beşiktaş Weghorst'u KAP'a bildirdi!

Süper Lig'de 2021/2022 sezonunun bitmesiye gözler transfer dönemine çevrildi. TFF'nin internet sitesinden yaptığı açıklamaya göre 2022/2023 yaz transfer dönemi 17 Haziran'da başlayacak. Beşiktaş Kulübü' de , dün gece İstanbul'a gelen golcü futbolcu Wout Weghorst'un transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

Spor 05.07.2022, 11:38
Beşiktaş Weghorst'u KAP'a bildirdi!

Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde:

Profesyonel Futbolcu Wout François Maria Weghorst'un transferi konusunda kendisi ve kulübü Burnley FC ile görüşmelere başlanmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

#Weghorst
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