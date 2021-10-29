Beşiktaş, Vida ile devam dedi!

Kontratı sezon sonunda bitecek olan 32 yaşındaki Domagoj Vida ile görüşmelerde son aşamaya gelinirken ufak pürüzlerin giderilmesinin ardından oyuncuyla 2 yıllık yeni sözleşme imzalanacak.

Siyah-Beyazlılardan yıllık 3,7 milyon euro kazanan Vida'nın yeni kontratla birlikte yaklaşık 1,7 milyon euro gibi bir ücret alması bekleniyor.

Uzun süre gönderilmek istenmişti

Hatırlanacağı üzere Beşiktaş, maliyeti sebebiyle manşetlerden düşmeyen Domagoj Vida ile uzun süre maaş indirimi için görüşmeler yapmış, oyuncu 'Feda' demeyince gönderilmek istenmişti. Hırvat stopere birçok talip çıksa da transfere futbolcunun aldığı yüksek maaş engel olmuştu.

Beşiktaş formasıyla tüm kulvarlarda 141 maça çıkan Domagoj Vida, 15 gol 3 asistlik performans sergiledi.