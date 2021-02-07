banner363

banner380

banner396

banner403

banner420

Son Dakika
Beşiktaş ve Konyasporlu futbolcular
Beşiktaş ve Konyasporlu futbolcular "epilepsi" için baktı
Libya'nın yeni Başbakanı'ndan Türkiye'ye mesaj
Libya'nın yeni Başbakanı'ndan Türkiye'ye mesaj
Soygun şakasını gerçek sanıp YouTuberı öldürdü
Soygun şakasını gerçek sanıp YouTuberı öldürdü
Futbolcu dil çıkardı, ortalık karıştı
Futbolcu dil çıkardı, ortalık karıştı

Beşiktaş ve Konyasporlu futbolcular "epilepsi" için baktı

Beşiktaşlı ve İttifak Holding Konyasporlu futbolcular Türk Epilepsi ile Savaş Derneği’nin 8 Şubat Dünya Epilepsi Günü’nde hayata geçirdiği Epilepsi İçin Bak Farkındalık Kampanyası için sahaya mor gözlüklerle çıktı.

Spor 07.02.2021, 20:44
9
Beşiktaş ve Konyasporlu futbolcular "epilepsi" için baktı

Beşiktaş ile İttifak Holding Konyaspor arasında Vodafone Park Stadyumu’nda oynanan Süper Lig müsabakasında, futbolcular Epilepsi İçin Bak Farkındalık Kampanyası’nın sembolü mor gözlükleri takarak epilepsili bireylere destek verdi. Epilepsili bireylerin mücadele etmek zorunda kaldıkları ön yargılara dikkat çekmek için Beşiktaşlı ve İttifak Holding Konyaspor oyuncuları “Epilepsinin Çalışamamakla #NeAlakasıVar!” dedi.

Türk Epilepsi ile Savaş Derneği, epilepsiyle ilgili toplumdaki ön yargıları yıkmak için beş yıldır Epilepsi İçin Bak Farkındalık Kampanyası’nı yürütüyor. Her yıl Dünya Epilepsi Günü’nde toplumun her kesiminde farkındalık oluşturmayı hedefleyen projenin bu yılki ana söylemi ‘#NeAlakasıVar!’. Beşiktaş ve İttifak Holding Konyasporlu oyuncular, ülkemizdeki 1 milyon epilepsili bireyin önyargılar nedeniyle evlenmekten çalışmaya sosyal hayatın her alanında yaşadıkları büyük zorluklara kayıtsız kalmayarak anlamlı bir destekte bulundu.

Epilepsili Bireyler İçin Ön Yargılara Savaş Açıldı

Türk Epilepsi İle Savaş Derneği’nin UCB Pharma’nın koşulsuz desteğiyle, 2017 yılında Dünya Epilepsi Günü’nde ilk kez hayata geçirilen Epilepsi İçin Bak Farkındalık Kampanyası bu yıl beşinci yılına girdi. Epilepsi İçin Bak Farkındalık Kampanyası, epilepsili bireylerin de herkes gibi hayatlarına devam edebilecekleri, okuyabilecekleri, çalışabilecekleri, evlenebilecekleri, çocuk sahibi olabilecekleri ve başarılı işlere imza atabileceklerinin farkındalığını artırmayı amaçlıyor. Epilepsi Farkındalık Araştırması'nın 2021 yılı sonuçlarına göre; ülkemizde hala 5 milyon vatandaşımız  epilepsinin bulaşıcı olduğuna inanıyor. Her 5 kişiden 1’i ‘İşveren olsam epilepsi hastası bir bireyi işe almak istemem’ diyor. Her 5 kişiden 2’si  yakınlarının epilepsili bir bireyle evlenmesini istemiyor. Epilepsinin cinli perili bir hastalık olduğuna inanan hala 3 milyon kişi bulunuyor. Her 2 kişiden 1’i epilepsi nöbeti geçiren kişiye nasıl müdahalede bulunacağını bilmiyor.

Türk Epilepsi İle Savaş Derneği herkesi, Epilepsi İçin Bak Instagram sayfasında yer alan #MorGözlük filtresini kullanarak kendi fotoğrafını çekip farkındalık mesajlarıyla birlikte #EpilepsiİçinBak ve #NeAlakasıVar etiketleriyle sosyal medya hesaplarında yayınlayarak farkındalığın bir parçası olmaya davet etti.

Yorumlar (0)
14°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 23 48
2. Beşiktaş 23 48
3. Fenerbahçe 23 48
4. Alanyaspor 23 41
5. Trabzonspor 22 39
6. Hatayspor 23 38
7. Karagümrük 23 37
8. Gaziantep FK 22 35
9. Antalyaspor 23 31
10. Malatyaspor 22 29
11. Sivasspor 23 28
12. Göztepe 22 26
13. Rizespor 23 26
14. Kasımpaşa 23 26
15. Konyaspor 22 24
16. Kayserispor 23 24
17. Başakşehir 23 24
18. Erzurumspor 23 22
19. Gençlerbirliği 22 20
20. Ankaragücü 22 18
21. Denizlispor 23 18
Takımlar O P
1. Giresunspor 19 41
2. İstanbulspor 20 40
3. Samsunspor 20 40
4. Adana Demirspor 20 37
5. Tuzlaspor 20 36
6. Altay 20 35
7. Ankara Keçiörengücü 20 34
8. Altınordu 20 34
9. Bursaspor 19 30
10. Bandırmaspor 20 27
11. Adanaspor 20 24
12. Ümraniye 20 24
13. Boluspor 20 19
14. Akhisar Bld.Spor 20 19
15. Balıkesirspor 20 19
16. Menemen Belediyespor 20 19
17. Ankaraspor 20 13
18. Eskişehirspor 20 4
Takımlar O P
1. Man City 22 50
2. M. United 23 45
3. Leicester City 23 43
4. Liverpool 23 40
5. West Ham 23 39
6. Everton 21 37
7. Tottenham 22 36
8. Chelsea 22 36
9. Aston Villa 21 35
10. Arsenal 23 31
11. Leeds United 21 29
12. Southampton 22 29
13. Crystal Palace 22 29
14. Wolverhampton 23 27
15. Brighton 23 25
16. Newcastle 23 25
17. Burnley 22 23
18. Fulham 22 15
19. West Bromwich 23 12
20. Sheffield United 22 11
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 19 50
2. Real Madrid 21 43
3. Sevilla 21 42
4. Barcelona 20 40
5. Villarreal 22 36
6. Real Sociedad 22 35
7. Real Betis 21 30
8. Granada 22 30
9. Levante 21 27
10. Athletic Bilbao 21 25
11. Celta de Vigo 21 25
12. Valencia 22 24
13. Getafe 21 24
14. Cádiz 22 24
15. Deportivo Alaves 22 22
16. Eibar 21 20
17. Real Valladolid 22 20
18. Osasuna 21 19
19. Elche 20 18
20. Huesca 22 16