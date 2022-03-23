Beşiktaş ve Galatasaray transfer için yarışta! Süper Lig'in hangi golcüsü için girişimde bulundular?

Son iki sezondur transferde pek çok kez karşı karşıya gelen Galatasaray ve Beşiktaş, yine savaşa tutuştu. Beşiktaş, Cenk Tosun'un maliyeti sebebiyle rotasını Süper Lig'in golcülerinden Umut Bozok'a kırdı.

BEKLENEN RAKAMA BİTMEDİ

Siyah-Beyazlılar, Umut Bozok için Lorient'e 1,5 milyon euroluk teklifle gidecekti. Ancak Kasımpaşa'nın satın alma opsiyonunu kullandığı ortaya çıktı. Kasımpaşa, Umut için 5 milyon euro istediğini bildirdi.

BEŞİKTAŞ İSTİYOR

Beşiktaş'ta gol yollarındaki sorun nedeniyle önümüzdeki sezon o bölgeye transfer yapılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Batshuayi'den istenilen verimi alamayan siyah-beyazlılar rotasını ilk önce Cenk Tosun'a yöneltti. Cenk'in yüksek maaş istemesinden dolayı şimdilik kenara çekilen Beşiktaş yönetimi, Kasımpaşa'nın golcüsü Umut Bozok'u gözüne kestirdi. Menajerler aracılığı ile nabız yoklayan siyah-beyazlılar Umut'un bonservisini öğrendi.

SARI - KIRMIZI ARAYA GİRDİ

Yeni sezonda Halil Dervişoğlu ile devam etmeme kararı alan Galatasaray, Umut Bozok için Kasımpaşa'ya teklif yapma kararı aldı. Kasımpaşa'nın tıpkı Beşiktaş'a olduğu gibi Galatasaray'a açtığı kapı da aynı. Paşa, Bozok için 5 milyon euronun altındaki teklifleri değerlendirmeyeceğini bildirdi.Galatasaray ile Beşiktaş arasında transfer savaşı çıkıyor... Gedson Fernandes transferi sonrası iki kulübün arası bir hayli bozulmuştu. Beşiktaş'ın golcü arayışından dolayı ilgilendiği Umut Bozok'a Galatasaray'da talip olunca işler karıştı. (son dakika)