Beşiktaş ve Galatasaray hazırlık maçlarıyla hafta sonu D-Smart’ta

Sezon öncesi şampiyon adaylarının hazırlık maçlarını izleyicisi ile buluşturan D-Smart, hafta sonu 2 önemli karşılaşmayı canlı yayınlayacak.

Valerien Ismael yönetiminde Avusturya kampını tamamlayan ve sırasıyla Werder Bremen, Viktoria Plzen ve Mainz ile ilk kamp döneminde mücadele eden Beşiktaş, İspanya kampında ilk olarak yarın 20.00’de Premier Lig’in güçlü takımlarından Wolverhampton ile karşılaşacak. Beşiktaş - Wolverhampton karşılaşması yarın saat 20.00’de 77. Kanal Spor Smart’tan ekrana gelecek.

Okan Buruk yönetiminde yeni transferleriyle ilk kez taraftarının karşısına çıkacak olan Galatasaray, Pazar akşamı 20.00’de Süper Lig’in güçlü takımlarından Kasımpaşa’yı ağırlayacak. Son olarak Seferoviç ve Dubois’i renklerine bağlayan Galatasaray’ın bu sezon taraftarıyla buluşacağı ilk maç naklen 77. Kanal Spor Smart’tan yayınlanacak.

23 Temmuz Cumartesi

20.00 Beşiktaş - Wolverhampton (Spor Smart)

24 Temmuz Pazar

20.00 Galatasaray - Kasımpaşa (Spor Smart)