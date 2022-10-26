Beşiktaş, Valerien Ismael ile yollarını resmen ayırdı

Beşiktaş Kulübü, Fransız Teknik Direktör Valerien Ismael ile yollarını resmen ayırdı.

Siyah-beyazlı kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu’na konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol Takımı Teknik Direktörü Sayın Valerien Alexandre Ismael’in sözleşmesi karşılıklı anlaşmaya varılarak sona erdirilmiştir" denildi.

Beşiktaş, Valerien Ismael yönetiminde çıktığı 19 maçta 8 galibiyet alırken, 8 kez berabere kaldı, 3 kez mağlup oldu.

Siyah-beyazlı kulübün, boşalan teknik direktörlük koltuğu için Şenol Güneş ile büyük ölçüde anlaşma sağladığı ve önümüzdeki günlerde resmi açıklamanın yapılacağı öğrenildi.