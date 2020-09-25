Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti
Beşiktaş, Portekiz ekibi Rio Ave'ye penaltı atışları sonucunda mağlup olarak UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti.
Maçtan dakikalar
15. dakikada Adem Boyd'un ters taraftan uzun pasını alan Necip'in, sağ kanattan ortasında arka direkte Güven Yalçın kafa ile tamamladı ve topu filelerle buluşturdu. 1-0
34. dakikada rakibine pres yapan Dorukhan, topu Güven'e kazandırdı. Bu futbolcunun ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Dorukhan'ın vuruşunda kaleciye çarpan top direkten döndü.
39. dakikada savunmadan atılan uzun topta, Moreira pasını yayda bulunan Mane'ye çıkardı. Bu oyuncunun bekletmeden yaptığı vuruşu kaleci Utku kolay kontrol etti.
42. dakikada Lens'in sağ kanattan açtığı ortaya Güven vurdu top kaleci Kieszek'ten döndü. Dönen topu Dorukhan tamamlamak istedi ancak meşin yuvarlak auta çıktı.
57. dakikada Mane'nin sol kanattan ortasına Moreira kafa ile vurdu. Top üst direğe çarparak auta çıktı.
78. dakikada Tarantini'nin savunma arkasına attığı topu Geraldes tek vuruşla tamamlamak istedi. Ancak top üstten auta çıktı.
82. dakikada Meshino'nun sol kanttan ortasını Moreira tamamlamak isterken seken top Mane'de kaldı. Mane'nin arka direkte boş pozisyonda yaptığı kafa buruşunda top üst ağlarda kaldı.
85. dakikada Mane'nin sağ kanattan açtığı ortaya Moreira düzgün bir vuruşla kafayla vurdu ve topu filelerle buluşturdu. 1-1
90. dakikada Gökhan Töre'nin ara pasında topla buluşan Mensah karşı karşıya pozisyonda sert vurdu, kaleciye çarpan top direkten döndü.
113. dakikada Rio Ave savunmasından atılan uzun topa hareketlenen Gabrielzinho, Necip'ten sıyrılıp ceza sahasına girdi ve şutunu çekti, savunmada Hasic gole izin vermedi.
119. dakikada Mensah'ın attığı uzun pasta topla buluşan Gökhan Töre ceza sahasına girer girmez şutunu çekti ancak top yandan auta çıktı.
120+2. dakikada Meshino'nun ceza sahası dışından çektiği sert şut savunmadan sekip Mane'nin önünde kaldı. Bu futbolcunun şutunda Utku son anda gole engel oldu.
Stat: Vodafone Park
Hakemler: Daniel Siebert, Jan Seidel, Rafael Foltyn
Beşiktaş: Utku, Necip, Weilinton, Montero, Rıdvan Yılmaz, Dorukhan, Oğuzhan, Lens (Hasic dk. 100), Boyd (Gökhan Töre dk. 84), Adem Ljajic (Mensah dk. 72), Güven Yalçın (Larin dk. 64)
Yedekler: Ersin, Vida, Kartal Kayra
Teknik Sorumlu: Murat Şahin
Rio Ave: Pawel Kieszek, Pinto (Jambor dk. 78), Borevkovic, Aderlan Santos, Matheus Reis, Tarantini (Meshino dk. 78), Augusto, Piazon (Diego Lopes dk. 64), Carlos Mane, Geraldes (Gabrielzinho dk. 97), Brono Moreira
Yedekler: Viera, Nelson Monte, Amaral
Teknik Direktör: Mario Silva
Goller: Güven Yalçın (dk. 15) (Beşiktaş), Moreira (dk. 85) (Rio Ave)
Penaltılar
Atanlar: Mensah, Gökhan Töre (Beşiktaş), Moreira, Santos, Jambor, Reis (Rio Ave)
Kaçıranlar: Welinton, Larin (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Oğuzhan, Montero, Necip, Larin, Mensah (Beşiktaş), Filipe Augusto, Tarantini, Geraldes, Moreira, Santos (Rio Ave)
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