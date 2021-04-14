Beşiktaş, Türkiye'nin en değerli takımı oldu

BORSA İstanbul'da hisseleri işlem gören kulüpler arasında en değeri takım Beşiktaş oldu.

Sezon başında değeri 750 milyon lira olan Beşiktaş, şampiyonluk yarışında bir adım önde olmasıyla değeri de arttı.

Tarihinde ilk kez

Siyah-beyazlıların değeri tarihinde ilk defa 3 milyar lirayı geçmeyi başardı. Beşiktaş, Borsa İstanbul'da 3 milyar 84 milyon lira değere ulaştı.

Diğer büyüklerin değerleri ne kadar?

Fenerbahçe'nin değeri ise 3 milyar 38 milyon lira. Bu alanda sarı-lacivertli kulübü Galatasaray takip ediyor. Sarı-kırmızılıların değeri 1.9 milyar lira. Trabzonspor ise 990 milyon liralık değeri ile 4'üncü sırada yer alıyor.

(Ajansspor)