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Beşiktaş: "Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, bir kısım kulübün ekmeğine yağ sürmek adına çok açık olan gerçekleri çarpıtarak kamuoyunu yanlış yönlendirmeye çalışmaktadır."
Beşiktaş: "Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, bir kısım kulübün ekmeğine yağ sürmek adına çok açık olan gerçekleri çarpıtarak kamuoyunu yanlış yönlendirmeye çalışmaktadır."
Spor 05.04.2023, 15:55
Beşiktaş: "Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, bir kısım kulübün ekmeğine yağ sürmek adına çok açık olan gerçekleri çarpıtarak kamuoyunu yanlış yönlendirmeye çalışmaktadır."