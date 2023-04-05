banner611

Son Dakika

Beşiktaş: "Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, bir kısım kulübün ekmeğine yağ sürmek adına çok açık olan gerçekleri çarpıtarak kamuoyunu yanlış yönlendirmeye çalışmaktadır."

Beşiktaş: "Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, bir kısım kulübün ekmeğine yağ sürmek adına çok açık olan gerçekleri çarpıtarak kamuoyunu yanlış yönlendirmeye çalışmaktadır."

Spor 05.04.2023, 15:55
Beşiktaş: "Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, bir kısım kulübün ekmeğine yağ sürmek adına çok açık olan gerçekleri çarpıtarak kamuoyunu yanlış yönlendirmeye çalışmaktadır."

Beşiktaş: "Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, bir kısım kulübün ekmeğine yağ sürmek adına çok açık olan gerçekleri çarpıtarak kamuoyunu yanlış yönlendirmeye çalışmaktadır."

Yorumlar (0)
banner612
banner617