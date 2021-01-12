Beşiktaş tur peşinde

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda Çaykur Rizespor’u konuk edecek olan Beşiktaş, bu maçı kazanarak hafta sonunda oynanacak olan derbi öncesinde moral arıyor.

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda Çaykur Rizespor’u ağırlayacak olan Beşiktaş, rakibini eleyerek çeyrek final vizesi almak istiyor. Hafta sonunda Hatayspor ile deplasmanda 2-2 berabere kalarak zirve yarışında kayıp yaşayan siyah-beyazlılar, pazar günü oynanacak olan Galatasaray derbisi öncesinde Çaykur Rizespor’u kupada eleyerek moral kazanmak istiyor. Siyah-beyazlı ekipte Mensah’ın sakatlığı bulunuyor. Takımla birlikte çalışmalarını sürdüren Adem Ljajic ve Gökhan Töre’nin oynayıp oynamayacağına ise teknik ekip karar verecek. Karadeniz ekibinde ise Loic Remy’nin sakatlığı sürüyor. Yıldız oyuncu, bu maçta da takımını yalnız bırakacak.

Beşiktaş farklı kazandı

İki ekip geçtiğimiz hafta içinde Süper Lig mücadelesinde Vodafone Park’ta karşı karşıya gelmiş ve Beşiktaş, rakibini 6-0 gibi farklı bir skorla mağlup etmeyi başarmıştı. Hafta sonunda Galatasaray ile kritik bir derbiye çıkacak olan Beşiktaş’ta Teknik Direktör Sergen Yalçın bu maçta rotasyona gidebilir. Yoğun maç fikstüründe eldeki bütün oyunculardan maksimum verim almak için formayı adaletli şekilde dağıtan Sergen Yalçın, kupa mücadelesinde de bazı oyuncuları dinlendirecek. Kalede Ersin’in yerine Utku’ya şans vermesi beklenen Yalçın, hafta sonunda Galatasaray’a karşı cezalı durumda bulunan Welinton’u ise ilk 11’de sahaya sürmeyi planlıyor. Yarın Vodafone Park’ta 20.45’te oynanacak olan karşılaşmayı Sarper Barış Saka yönetecek. Saka’nın yardımcılıklarını ise Kerem Ersoy ve Yusuf Bozdoğan yapacak. Beşiktaş’ın Çaykur Rizespor’a karşı şu 11’le sahada olması bekleniyor:

Utku - Necip, Welinton, Montero, Rıdvan - Josef, Ghezzal, Dorukhan, Oğuzhan, N’Koudou - Güven Yalçın.