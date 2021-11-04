Beşiktaş - Trabzonspor maçını Erkan Özdamar yönetecek
Süper Lig’in 12. haftasında Vodafone Park’ta oynanacak olan Beşiktaş-Trazonspor müsabakasında hakem Erkan Özdamar düdük çalacak.
Süper Lig’in 12. haftasında Vodafone Park’ta oynanacak olan Beşiktaş-Trazonspor müsabakasında hakem Erkan Özdamar düdük çalacak.
Süper Lig’in 12. haftasında yarın, 6 Kasım Cumartesi ve 7 Kasım Pazar günü oynanacak maçları yönetecek hakemler belirlendi. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu’ndan yapılan açıklamaya göre 6 Kasım Cumartesi günü Vodafone Park’ta oynanacak olan Beşiktaş - Trabzonspor müsabakasında hakem Erkan Özdamar görev alacak. Özdamar’ın yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ile Erdinç Sezertam yapacak. Maçta dördüncü hakem ise Alper Ulusoy olacak.
Süper Lig’in 12. haftasında oynanacak maçlarda şu hakemler düdük çalacak:
05 Kasım Cuma
20.00 Gaziantep Futbol Kulübü - Kasımpaşa: Halis Özkahya
20.00 Çaykur Rizespor - Aytemiz Alanyaspor: Fırat Aydınus
06 Kasım Cumartesi
13.30 Sivasspor - GZT Giresunspor: Ümit Öztürk
16.00 Yeni Malatyaspor - Medipol Başakşehir: Zorbay Küçük
16.00 Antalyaspor - Altay: Mert Güzenge
19.00 Beşiktaş - Trabzonspor: Erkan Özdamar
07 Kasım Pazar
13.30 Göztepe - Konyaspor: Yasin Kol
16.00 Fatih Karagümrük - Galatasaray: Atilla Karaoğlan
16.00 Adana Demirspor - Atakaş Hatayspor: Yaşar Kemal Uğurlu
19.00 Fenerbahçe - Kayserispor: Cüneyt Çakır