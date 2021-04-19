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Beşiktaş, TFF'ye başvurdu

Beşiktaş, 23 Nisan'da oynanacak Kayserispor maçının 24 Nisan'da, 27 Nisan'da oynanacak Çaykur Rizespor maçının da 28 Nisan'da oynanması için TFF’ye resmi başvuru yaptı.

Spor 19.04.2021, 11:36
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Beşiktaş, TFF'ye başvurdu

Süper Lig'de lider durumda bulunan Beşiktaş'ta fikstür sıkışıklığı nedeniyle TFF'ye flaş bir başvuru geldi. 

Siyah Beyazlılar, 23 Nisan'da oynanacak Kayserispor maçının 24 Nisan'da, 27 Nisan'da oynanacak Çaykur Rizespor maçının da 28 Nisan'da oynanması için TFF’ye resmi başvuru yaptı.

TFF'nin yapılan toplantı sonrası kararını Beşiktaş'a bildirmesi bekleniyor. 

(Fanatik)

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