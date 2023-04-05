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Beşiktaş: "TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi için artık takke düşmüş, kel görünmüştür. Büyükekşi, tüm kulüplere eşit mesafede olmadığını göstermiş, bazı kulüplerin çıkarları doğrultusunda hukuksuzluklara imza atmaktan çekinmeyeceğini ortaya koymuştur.&quo

Beşiktaş: "TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi için artık takke düşmüş, kel görünmüştür. Büyükekşi, tüm kulüplere eşit mesafede olmadığını göstermiş, bazı kulüplerin çıkarları doğrultusunda hukuksuzluklara imza atmaktan çekinmeyeceğini ortaya koymuştur."

Spor 05.04.2023, 15:56
Beşiktaş: "TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi için artık takke düşmüş, kel görünmüştür. Büyükekşi, tüm kulüplere eşit mesafede olmadığını göstermiş, bazı kulüplerin çıkarları doğrultusunda hukuksuzluklara imza atmaktan çekinmeyeceğini ortaya koymuştur.&quo

Beşiktaş: "TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi için artık takke düşmüş, kel görünmüştür. Büyükekşi, tüm kulüplere eşit mesafede olmadığını göstermiş, bazı kulüplerin çıkarları doğrultusunda hukuksuzluklara imza atmaktan çekinmeyeceğini ortaya koymuştur."

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