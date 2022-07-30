Beşiktaş taraftarıyla buluştu

Beşiktaş, 90’lı yıllarda gelenekleşen ancak son yıllarda yapmadığı sezon açılışını bu yıl yeniden hayata geçirdi. Vodafone Park’a gelen taraftarlar, Sampdoria maçı öncesinde anons edilen futbolcuları tek tek alkışladı.

Beşiktaş’ta özellikle 90’lı yıllarda her sezon öncesi gerçekleşen ancak son yıllarda yapılmayan sezon açılışı organizasyonu, Sampdoria maçı öncesinde yapıldı. Vodafone Park’a gelen taraftarlar, tek tek anons edilen futbolcuları alkışladı. Yeni transferlere büyük ilgi gösterilen sezon açılışında, Torino’ya gitmesi gündemde olan Emirhan İlkhan’a da büyük destek geldi. ’Beşiktaş’ın çocuğu’ tezahüratlarıyla sahaya çıkan Emirhan taraftarları selamladı. Teknik Direktör Valerien Ismael de tribünleri selamladıktan sonra "Birlikte çok güçlüyüz. En büyük Beşiktaş" ifadelerini kullandı. Teknik ekip ve futbolcular bütün tribünleri tek tek dolaştı ve yeni sezon öncesinde stada gelen taraftarları selamladı.