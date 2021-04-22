Beşiktaş taraftarından Demba Ba'ya destek

Gece saatlerinde Başakşehir'de flaş bir ayrılık yaşanmıştı. İstanbul ekibi, deneyimli oyuncu Demba Ba ile yollarını ayırdığını duyurmuştu.

Ayrılığın ardından Demba Ba, Twitter hesabında kapak fotoğrafını değiştirmişti. Kapak fotoğrafını ağzı kilitli bir adam tasviri ile değiştiren Demba Ba herkesi şaşırttı.

TARAFTARLAR DESTEK VERDİ

Demba Ba'nın yaptığı değişiklik sonrası Twitter'da taraftarlardan destek gecikmedi. Beşiktaş taraftarı "#telleverythingdembaba" etiketi ile desteklerini belirtti.

Taraftarlar, "Korkma Demba Ba, arkadandayız biz. Her şeyi söyle Demba Ba, Beşiktaş taraftarı arkanda" paylaşımlarında bulundu.