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Beşiktaş taraftarı, Ajax maçı öncesinde Dam Meydanı’nda toplandı

Beşiktaş taraftarı Ajax maçı öncesinde Amsterdam’ın ünlü Dam Meydanı’nda toplandı. Siyah-beyazlı futbolseverler, meşaleler yakarak tezahüratlar yaptı.

Spor 28.09.2021, 14:41
Beşiktaş taraftarı, Ajax maçı öncesinde Dam Meydanı’nda toplandı

Beşiktaş taraftarı Ajax maçı öncesinde Amsterdam’ın ünlü Dam Meydanı’nda toplandı. Siyah-beyazlı futbolseverler, meşaleler yakarak tezahüratlar yaptı.

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu’nda Beşiktaş, bu akşam deplasmanda Hollanda temsilcisi Ajax ile karşılaşacak. Bu zorlu müsabaka öncesi siyah-beyazlı taraftarlar, Amsterdam’ın ünlü Dam Meydanı’nda toplandı. Meşaleler yakan taraftarlar, takımları lehine uzun süre tezahüratlar yaptı.

Beşiktaşlı taraftarlar, maç saatinden önce de takımın kaldığı otelin önüne giderek kafileyi stada uğurlayacak.

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