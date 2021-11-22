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Beşiktaş'tan Şenol Güneş bombası! Döneceği tarih bile belli
Siyah-Beyazlılar'da Şenol Güneş sesleri yükselmeye başladı. Camianın bir kısmının Sergen Yalçın'ı istemediği biliniyor. Giresun maçının sonuca göre Sergen Yalçın'ın koltuğunu Şenol Güneş'in alabileceği iddia edildi.
Spor 22.11.2021, 16:13
Beşiktaş'ta üst üste alınan kötü sonuçların ardından Şenol Güneş sesleri yükselmeye başladı. Siyah-Beyazlılarda bazı yöneticilerin Sergen Yalçın'ı istemediği belirtilirken gündeme gelen ilk isim Şenol Güneş oldu.
"YOLLAR AYRILSIN"
Akşam'ın haberine göre; Beşiktaş'ta bazı yöneticilerin Sergen Yalçın'ı istemediği ve Giresunspor maçında alınacak kötü bir skor sonrasında tecrübeli teknik adamla yolların ayrılmasını istediği belirtildi.
İNZİVAYA ÇEKİLDİ
Siyah-Beyazlılarda Sergen Yalçın'ın yerine düşünülen ilk isim ise Şenol Güneş. Milli Takım'la yollarını ayıran Şenol Güneş bir süredir inzivaya çekilmişti.