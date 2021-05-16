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Beşiktaş'tan rakiplerine gönderme!
Spor 16.05.2021, 09:49 16.05.2021, 10:07
Süper Lig'de 16. şampiyonluğunu ilan eden Beşiktaş şampiyonluk sonrası Fenerbahçe ve Galatasaray'a göndermede bulundu.
Süper Lig'de 2020-2021 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş sosyal medyadan ezeli rakiplerine bir göndermede bulundu. Kısa sürede taraftarlar arasında gündeme oturan paylaşım büyük beğeni topladı.
Kara Kartal, "Oyun bitti çocuklar, şimdi gerçekler! ŞAMPİYON BEŞİKTAŞ!" şeklinde yaptığı göndermeli paylaşıma siyah-beyazlı taraftarlardan beğeni yağdı.
Oyun bitti çocuklar, şimdi gerçekler!— Şampiyon Beşiktaş JK ???? (@Besiktas) May 15, 2021
ŞAMPİYON BEŞİKTAŞ!#ŞampiyonSensin pic.twitter.com/fH2Srm9eN8