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Beşiktaş'tan rakiplerine gönderme!

Spor 16.05.2021, 09:49 16.05.2021, 10:07
Beşiktaş'tan rakiplerine gönderme!

Süper Lig'de 16. şampiyonluğunu ilan eden Beşiktaş şampiyonluk sonrası Fenerbahçe ve Galatasaray'a göndermede bulundu.

Süper Lig'de 2020-2021 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş sosyal medyadan ezeli rakiplerine bir göndermede bulundu. Kısa sürede taraftarlar arasında gündeme oturan paylaşım büyük beğeni topladı.

Kara Kartal, "Oyun bitti çocuklar, şimdi gerçekler! ŞAMPİYON BEŞİKTAŞ!" şeklinde yaptığı göndermeli paylaşıma siyah-beyazlı taraftarlardan beğeni yağdı.

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