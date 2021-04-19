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Beşiktaş'tan flaş transfer atağı

Beşiktaş, 1. Lig takımı Ankara Keçiörengücü'nde forma giyen Barış Alper Yılmaz’ı listesine ekledi. Barış Alper Yılmaz'ın transferinde Kartal'a rakip Galatasaray...

Spor 19.04.2021, 12:02
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Beşiktaş'tan flaş transfer atağı

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışında mücadele eden Beşiktaş'ta yeni sezon öncesinde transfer çalışmaları başladı. Kartal'ın listesindeki isim: Barış Alper Yılmaz.

Fanatik'in haberine göre genç yeteneklerin peşinde olan Kara Kartal, Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü kulübünde forma giyen Barış Alper Yılmaz’ı listesine ekledi.

Galatasaray da takip ediyor

Beşiktaş'ın listesine eklediği Barış Alper Yılmaz için Galatasaray da nabız yokladı. Aslan, Barış Alper için girişimde bulunacak.

33 maçta 6 gol, 5 asist

Ümit Milli Takımımız’ın da formasını giyen 20 yaşındaki sol kanat oyuncusu, bu sezon Başkent ekibiyle 33 maça çıkıp 6 gol ve 5 asistle oynadı.

(Ajansspor)

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