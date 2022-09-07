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Beşiktaş'tan bir transfer daha
Beşiktaş, Alanyaspor 'a imza atarken, "Hayalim Beşiktaş forması giymek" diyen 29 yaşındaki sağ bek ile anlaştı.
Spor 07.09.2022, 08:51
Beşiktaş uzun süredir görüştüğü Tayfur Bingöl transferi için Alanyaspor'la her konuda anlaşmaya vardı. 29 yaşındaki futbolcunun, bir sezon kiralık olarak Kara Kartal'da görev yapacağı öğrenildi. Transfer döneminin başından bu yana kulüpler arasında sıkı pazarlıklar yapılırken, TRT Spor bugün itibariyle anlaşmanın tamamlandığını duyurdu.
Bu doğrultuda Tayfur Bingöl'ün bir sezon kiralık olarak Beşiktaş forması giyeceği kaydedildi.
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|2
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|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|6
|15
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|6
|14
|3. Tottenham
|6
|14
|4. Brighton
|6
|13
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|6
|7
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|6
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|6
|4
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|4
|19. Nottingham Forest
|6
|4
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|6
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|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|4
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|2. Barcelona
|4
|10
|3. Villarreal
|4
|10
|4. Real Betis
|4
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|4
|9
|6. Athletic Bilbao
|4
|7
|7. Atletico Madrid
|4
|7
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|7
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|14. Rayo Vallecano
|4
|4
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|4
|4
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|4
|1
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|1
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