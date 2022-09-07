Beşiktaş'tan bir transfer daha

Beşiktaş uzun süredir görüştüğü Tayfur Bingöl transferi için Alanyaspor'la her konuda anlaşmaya vardı. 29 yaşındaki futbolcunun, bir sezon kiralık olarak Kara Kartal'da görev yapacağı öğrenildi. Transfer döneminin başından bu yana kulüpler arasında sıkı pazarlıklar yapılırken, TRT Spor bugün itibariyle anlaşmanın tamamlandığını duyurdu.

Bu doğrultuda Tayfur Bingöl'ün bir sezon kiralık olarak Beşiktaş forması giyeceği kaydedildi.