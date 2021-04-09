Beşiktaş'tan Acun Ilıcalı'ya tepki!

Acun Ilıcalı, memleketinin takımı olan Erzurumspor için bir dayanışma organizasyonu düzenleyeceğini açıklamıştı. Ancak Süper Lig’in 34. haftasında oynanacak Erzurumspor-Beşiktaş maçı öncesi ünlü televizyoncuya gelen tepkiler geri adım attırdı.

'Beşiktaşlılar yanlış anlamasın'

Ilıcalı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Erzurumumuz için bir dayanışma organizasyonu olan Erzurumspor Gecesi, Beşiktaşlı dostlarımızın yanlış anlamalarına sebebiyet vermemek adına pazartesi akşamına ertelenmiştir" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe taraftarı olması ile bilinen ve geçmişte sarı lacivertli kulüp için de çok ses getiren organizasyonlarda bulunan Ilıcalı, katıldığı bir programda şunları söylemişti:

'Koç varken Fenerbahçe Başkanı olmam'

"Ali Koç başkanımız, kendini Fenerbahçe'ye adamış bir başkan. Benden istendiği her zaman, seve seve Fenerbahçe'ye yardım etmeye çalıştım. Böyle bir başkan verken Fenerbahçe Başkanlığını düşünmek aklımın ucundan geçmez. Tek isteğim Ali Koç'un başarılı olması.”

'Fenerbahçeliler daha mı çok yardım eder?'

Öte yandan akşam saatlerinde Acun Ilıcalı'ya Beşiktaş cephesinden sürpriz bir tepki geldi. Siyah beyazlı kulübün genel sekreteri Mesut Urgancılar, sosyal medyadan yaptığı patlaşımda, "Niye ertelemiş? Erzurumspor Beşiktaş’tan puan(lar) alırsa Fenerbahçeliler daha çok yardım eder diye mi? Yoksa öyle ya da böyle zaten yanlış bir zamanlama mı?" diyerek ünlü televizyoncuyu hedef aldı.

Niye ertelemiş? Erzurumspor Beşiktaş’tan puan(lar) alırsa Fenerbahçeliler daha çok yardım eder diye mi? Yoksa öyle ya da böyle zaten yanlış bir zamanlama mı? pic.twitter.com/U37ZnzM7SG — Mesut URGANCILAR (@MesutURGANCILAR) April 8, 2021

(Ajansspor)