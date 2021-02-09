Beşiktaş taktik çalıştı

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali’nde Konyaspor ile perşembe günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde, Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Pas, 5’e 2, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışmaları yapıldı. İdman, taktik programının yer aldığı çalışmalar, yarım sahada oynanan çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Ziraat Türkiye Kupası’nda İttifak Holding Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla tamamlayacak ve saat 16.00’da özel uçakla Konya’ya giderek kampa girecek.