Beşiktaş'ta Weghorst transferinde sıcak gelişme!

Almanya'dan Frankfurt başta olmak üzere talipleri olan Hollandalı oyuncu, Beşiktaş'tan yeni süre talep ederken bu durum da görüşmeleri durdurma noktasına getirdi.

Siyah-beyazlılar, bu gelişmenin ardından listedeki diğer isimlere dönme kararı aldı.

1.97'lik dev golcünün menajerleriyle görüşmeler yapan siyah-beyazlı yönetim, yıllık 2 milyon Euro ücret önerdi. Weghorst'un ilk etapta talebi net 2.5 milyon Euro yıllık ücret ve çeşitli bonuslar oldu.

Weghorst'un kararsızlığı nedeniyle zaman kaybetmek istemeyen Beşiktaşlı kurmaylar, Alexander Sörloth başta olmak üzere diğer adaylarla temaslarını sıklaştıracak.

Kartal, Norveçli golcü için bonservisini elinde bulunduran Leipzig ile ilk görüşmelerde istediği sonucu alamamıştı.

Norveçli yıldız için 6 milyon Euro artı sonraki satıştan yüzde 50 pay teklif etse de Alman ekibinden kabul görmemişti.

Leipzig, 10 milyon Euro bonserviste ısrarcı olurken Kartal kapıyı önümüzdeki günlerde bir kez daha çalacak.

Siyah-beyazlılar, Valerien Ismael'in raporu doğrultusunda farklı isimlerle de temas kurarak yeni forveti kısa süre içinde getirmeyi hedefliyor.

Abdülkerim Bardakçı için savaş kızışıyor

Beşiktaş'ın stoper bölgesine Saiss'ten sonra istediği 2. takviye olan Abdülkerim Bardakçı için savaş kızışıyor.

Fenerbahçe'nin ardından Galatasaray'ın da oyuncuya talip olduğu ifade edilirken Konyaspor'un 5 milyon Euro'luk talebinde ısrarcı olduğu ifade edildi.

Beşiktaş'ta oynamaya sıcak bakan tecrübeli oyuncu için temaslarını sürdüren siyah-beyazlılar, bu transfer için bekleyişini sürdürüyor.

Son olarak 2 milyon Euro artı oyuncu teklif eden Beşiktaş'ın bu önerisine Konya cephesi reddetmişti.

ERSİN'DE TEKLİF BEKLENİYOR

Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz'dan sonra Ersin Destanoğlu için de teklif bekleniyor.

Siyah-beyazlılar, Nice ve Salzburg gibi kulüplerin radarında olduğu konuşulsa da resmi tekliflerin henüz ulaşmadığı ifade edildi. (Habertürk/Oğuzhan Genç)