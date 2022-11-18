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Beşiktaş'ta Tyler Boyd'un sözleşmesi feshedildi
Beşiktaş, hücum oyuncusu Tyler Boyd'un sözleşmesini feshettiğini duyurdu.
Spor 18.11.2022, 12:28
Spor Toto Süper Lig ekibi Beşiktaş, ABD'li hücum oyuncusu Tyler Boyd'un sözleşmesinin feshedildiğini TFF'ye bildirdi.
2019/20 sezonunun başında Vitoria Guamaraes'ten 2.4 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Transfer edilen Tyler Boyd, Siyah-beyazlı formayla bir türlü beklenen performansı verememişti. Sivasspor ve Çaykur Rizespor'a kiralanan futbolcu bu sezon Beşiktaş formasıyla yalnızca 45 dakika süre aldı.
Boyd, Beşiktaş formasını toplam 35 maçta giydi, 4 gol atıp 1 de asist yaptı.