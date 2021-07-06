Beşiktaş'ta transferde son hedef: Luuk de Jong

Ajans Beşiktaş - Yeni sezon öncesinde kadrosunu 2 yeni golcüyle güçlendirmek için yoğun mesai harcayan Siyah-Beyazlılar, son olarak listesine bir ismi daha ekledi. Kara Kartal’ın, İspanya La Liga ekiplerinden Sevilla’nın Hollandalı golcüsü Luuk de Jong’u yeni hedef olarak belirlediği öğrenildi. Kulübüyle 2 yıllık daha kontratı bulunan 1,88’lik futbolcu için teklif hazırlığında bulunan yönetim, tecrübeli oyuncuyu kiralamak için düğmeye bastı. Siyah-Beyazlılar, yıldız futbolcu için Sevilla’ya yeni haftada önerisini yapacak.

Gol krallığı var

Geçen sezon Sevilla’da 47 karşılaşmaya çıkıp 9 gollük performans sergileyen De Jong, kariyerinde daha önce; PSV Eindhoven, Newcastle United, Mönchengladbach ve Twente gibi önemli kulüplerde forma giymişti. PSV formasıyla 3 kez, Twente’yle de bir defa lig şampiyonluğu yaşayan deneyimli oyuncu, 2019-20 sezonunda da Sevilla’yla UEFA Avrupa Ligi kupasını kaldırmıştı. Ünlü futbolcu, 2018-19 sezonunda PSV Eindhoven formasıyla 34 maça çıkıp rakip fileleri 26 kez sarsarak gol kralı olmuştu.

(Fanatik - Orhan Yıldırım)