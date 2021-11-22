Beşiktaş'ta sürpriz karar! N'Sakala kadro dışı bırakıldı

Beşiktaş'ta geçen sezon şampiyonluğun mimarlarından olan Fabrice N'Sakala kadro dışı bırakıldı. Deneyimli sol bek, Umut Meraş geldikten sonra formayı unuttu, teknik ekibe isyan etti. Teknik ekibin raporuyla Yönetim Kurulu N'Sakala'yı kadro dışı bıraktı.

"TAKIMDAN AYRI ÇALIŞACAK"

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Yönetim Kurulumuzun kararı ve teknik heyetimizin onayıyla futbolcumuz Fabrice N'Sakala geçici süreyle kadro dışı bırakılmıştır. Fabrice N'Sakala bundan sonra çalışmalarını Futbol A Takımımızdan ayrı sürdürecektir" ifadeleri yer aldı.