Beşiktaş'ta sürpriz ayrılık!

Sol bekte Umut Meraş ve Rıdvan Yılmaz'dan sonra üçüncü alternatif konumuna düşen Fabrice N'Sakala'ya veda ediliyor. Yabancı sayısının düşürülmesi, futbolcunun yaşı ilerlemesi gibi etkenlerden ötürü N'Sakala gözden çıkartıldı.

GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Sezon sonu mukavelesi bitecek N'Sakala ile bu konuda temasa geçildiği belirtildi. 31 yaşındaki futbolcunun devre arasında takımdan ayrılma ihtimali yüksek görülüyor.