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Beşiktaş'ta sürpriz ayrılık!
Geçen sezon şampiyonlukta pay sahibi olan N'Sakala ile yollar ayrılıyor. Sezon sonu mukavelesi bitecek futbolcu ile görüşmeler başladı.
Spor 08.11.2021, 15:30
Sol bekte Umut Meraş ve Rıdvan Yılmaz'dan sonra üçüncü alternatif konumuna düşen Fabrice N'Sakala'ya veda ediliyor. Yabancı sayısının düşürülmesi, futbolcunun yaşı ilerlemesi gibi etkenlerden ötürü N'Sakala gözden çıkartıldı.
GÖRÜŞMELER BAŞLADI
Sezon sonu mukavelesi bitecek N'Sakala ile bu konuda temasa geçildiği belirtildi. 31 yaşındaki futbolcunun devre arasında takımdan ayrılma ihtimali yüksek görülüyor.