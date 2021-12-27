Son Dakika
Beşiktaş'ta şaşırtan karar! Umut Meraş, hayatında hiç oynamadığı mevkide görev yapacak
Beşiktaş'ta Milli sol bek Umut Meraş, Konyaspor maçında mecburiyetten sağ kanatta oynayacak. Sezon başında sağ bek transferi yapmayan Siyah-Beyazlılar, çareyi Umut'u o pozisyonda oynatmakta buldu.
Spor 27.12.2021, 13:44
Bu akşam Konyaspor'la kozlarını paylaşacak Beşiktaş'ın oyun şablonunda değişim yaşanacak. Siyah-Beyazlılar'da Valentin Rosier cezalı, Necip Uysal da sakat. Elde sağ kenar oyuncusu kalmadı.
TRANSFER YAPILMADI
Siyah-Beyazlılar geçen sezonu tek başına götüren Rosier'e alternatif almadı. Takımın jokeri Necip de sakat. A Milli Takım'ın sol beki Umut Meraş, mecburen sağ bek oynayacak.
TECRÜBESİ YOK
Beşiktaş'a sezon başında imza atan Umut, alt yaş kategorilerinde sağ bek olarak birkaç kez şans bulmuştu. Umut'un hiç alışık olmadığı bölgede göstereceği performans merak konusu oldu.
Kaynak: Son Dakika