Beşiktaş'ta şaşırtan karar! Umut Meraş, hayatında hiç oynamadığı mevkide görev yapacak

Bu akşam Konyaspor'la kozlarını paylaşacak Beşiktaş'ın oyun şablonunda değişim yaşanacak. Siyah-Beyazlılar'da Valentin Rosier cezalı, Necip Uysal da sakat. Elde sağ kenar oyuncusu kalmadı.

TRANSFER YAPILMADI

Siyah-Beyazlılar geçen sezonu tek başına götüren Rosier'e alternatif almadı. Takımın jokeri Necip de sakat. A Milli Takım'ın sol beki Umut Meraş, mecburen sağ bek oynayacak.

TECRÜBESİ YOK

Beşiktaş'a sezon başında imza atan Umut, alt yaş kategorilerinde sağ bek olarak birkaç kez şans bulmuştu. Umut'un hiç alışık olmadığı bölgede göstereceği performans merak konusu oldu.

Kaynak: Son Dakika