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Beşiktaş'ta koronavirüs vakası!
Spor Toto Süper Lig'de liderliğini sürdüren Beşiktaş, iki futbolcusunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Siyah-beyazlılar, iki futbolcusunun A Milli Takım kampında yer aldığını söyledi.
Spor 30.03.2021, 11:44
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Beşiktaş, A Milli Takım kampında bulunan 2 futbolcunun koronavirüs testinin pozitif sonuçlandığını açıkladı.
A Milli Takım kadrosunda çıkarılan 4 futbolcu arasında Dorukhan Toköz ve Cenk Tosun bulunuyordu.
Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde:
"A Milli Takımımızın, yarın (30 Mart) Letonya ile oynayacağı 2022 FIFA Dünya Kupası Grup Eleme maçı öncesinde ay-yıldızlılarımıza Covid-19 PCR testi uygulanmış, yapılan testler neticesinde milli takım kampında bulunan iki futbolcumuzda pozitif bulguya rastandığı bilgisi tarafımıza iletilmiştir. Covid-19 PCR testleri pozitif sonuçlandığı için A Milli Takım kamp kadrosundan çıkarılan futbolcularımızın; tedavi, takip ve izolasyon süreçlerine ilgili protokoller doğrultusunda başlanmıştır."
(Ajans Spor)