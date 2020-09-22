Beşiktaş'ta hedef yeniden Aboubakar.

Beşiktaş ile Başakşehir, Aboubakar için karşı karşıya geldi. Santrfor arayışında daha önce görüştüğü isimlerden sonuç alamayan Beşiktaş son olarak Kalinic'i de Roma'ya kaptırınca rotayı eski golcüsüne çevirmişti. Daha önce bonuslar dahil 1.5 milyon Euro'ya Beşiktaş'a 'evet' diyen Kamerunlu da Porto ile sözleşmesini feshetmeye hazırlanıyordu. Ancak Başakşehir'in de devreye girmesi ile Beşiktaş'ın planları altüst oldu. Demba Ba'ya alternatif bir golcü arayan turuncu-lacivertliler, Koita için Kasımpaşa'dan olumsuz yanıt alınca Aboubakar'a kanca attı. 28 yaşındaki oyuncu da Şampiyonlar Ligi faktörü ile Başakşehir'e olumlu bakıyor. Sağlık kontrollerinde sıkıntı çıkmaması halinde Aboubakar'ın turunculacivertli formayı giymesi bekleniyor.



PORTO'DA ABOUBAKAR

Aboubakar, son 2 sezonda Porto forması ile çıktığı 21 maçta 6 gol attı.



FORVET İÇİN SON İDDİA: BENTEKE!

BEŞİKTAŞ'IN forvet arayışı için bir iddia da Belçika'dan geldi. Voetbal Nieuws sitesi, Crystal Palace'ta yedeğe düşen Belçikalı golcü Christian Benteke'nin takımdan ayrılmak istediğini ve menajerler tarafından Beşiktaş'a önerildiğini yazdı. Dünya Kupası'nı düşünerek oynayacağı bir takıma gitmek isteyen 29 yaşındaki 1.90'lık golcünün değeri 10 milyon Euro... Benteke ile C.Brugge'ün da ilgilendiği vurgulandı.



SERGEN YALÇIN KORONA'YI YENDİ

BEŞİKTAŞ Teknik Direktörü Sergen Yalçın'dan iyi haber geldi. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 47 yaşındaki çalıştırıcının pozitif olan Koronavirüs testinin negatife döndüğü belirtilirken şu ifadeler kullanıldı: "Trabzonspor müsabakası öncesi uygulanan rutin tarama testlerinde pozitif PCR sonucuna rastlanan teknik direktörümüz Sergen Yalçın'ın, ilgili protokoller uyarınca gerçekleştirilen kontrol PCR ve klinik tarama testlerinde negatif sonuç saptanmıştır." Yalçın, ligdeki Trabzonspor ve Antalyaspor karşılaşmalarında sahadaki yerini alamamıştı.