Beşiktaş'ta Cyle Larin sevinci

Sivasspor maçının uzatma dakikalarında sakatlanarak yerini Bernard Mensah’a bırakan Cyle Larin dün tesislerde kontrolden geçirildi.

Milliyet'in haberine göre; Teknik heyeti bir hayli endişelendiren Kanadalı oyuncunun ciddi bir probleminin bulunmadığı belirlendi. Bir süre idmanlarda kontrollü çalışacak olan Cyle Larin, Hes Kablo Kayserispor maçında büyük ihtimalle takımdaki yerini alabilecek.

Aboubakar Kayseri maçında yok, Rize'de zor

Kartal’da Vincent Aboubakar’ın durumu belli oldu. Demir Grup Sivas maçında sakatlığı nükseden Kamerunlu golcünün sağ uyluk üst adalesinde kanama ve ödem tespit edildiği duyuruldu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, “Aboubakar’ın yapılan klinik değerlendirme ve MR görüntülemesinde, sağ uyluk üst adalesinde kanama ve ödem bulgularına rastlanmıştır. Aboubakar’ın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır” ifadeleri kullanıldı.Deneyimli golcü, Hes Kablo Kayserispor ile cumartesi günü oynanacak maçta takımdaki yerini alamayacak.

Aboubakar'ın oynaması zor!

Aboubakar’ın Çaykur Rizespor ile 28 Nisan Çarşamba günü deplasmanda yapılacak karşılaşmada forma giymesinin de zor olduğu aktarıldı. Yoğun tedavi uygulanan yıldız futbolcunun, Atakaş Hatayspor’la 1 Mayıs Cumartesi günü oynanacak müsabakaya yetiştirilmesi planlanıyor.

(Fanatik)