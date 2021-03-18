Kariyerine Cadiz'de devam eden eski Beşiktaşlı Negredo, yaptığı röportajda Beşiktaş'ın her zaman kalbinde yer edineceğini söyledi.

"Türkiye'deki tecrübem çok güzeldi ama biraz kısaydı. İstediğim gibi verim alamadım. İstediğim kadar iyi oynayamadım. Bir sene çok kısa bir zaman, süreklilik yakalayamadım. Aynı zamanda kulüp ekonomik olarak zor bir dönemden geçiyordu ve ben kulübü daha fazla kötü etkilemek istemiyordum. Böylece ayrılık kararını aldım ama Beşiktaş her zaman kalbimde bir sızı. Kalbimdeki bu sızının sebebi Beşiktaş'la bir şampiyonluk yaşayamamış olmam. Beşiktaş'ta şampiyonluk yaşamayı gerçekten çok isterdim. Ailemle Türkiye'de geçirdiğimiz o güzel seneyi daha da güzel hatırlamak adına şampiyonluk çok güzel bir anı olurdu. Beşiktaş'ta çok huzurlu ve çok mutluydum. Beşiktaş, her zaman kalbimde taşıdığım bir kulüp olacaktır. Çünkü bana gerçekten büyük sevgiyle yaklaştılar."