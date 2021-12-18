Beşiktaş'ta Bruno Pinheiro transferi iptal!

Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı Bruno Pinheiro, Estoril'in Famalicao ile oynadığı maçın ardından kendisine sorulan Beşiktaş sorularına İstanbul'a gitmeyeceğini söyleyerek yanıt verdi.

Pinheiro maç sonu açıklamasında şu sözleri kullandı:

Bruno Pinheiro, "Fazla konuşmak istemiyorum. Estoril kulübü bu konuyla ilgili bir açıklama yayınlayacaktır ama konu kapandı. Ben buradayım" ifadelerini kullandı.

"TAKIMDAN AYRILMIYORUM"

Maç sonu röportajda muhabirin, "Beşiktaş İkinci Başkanı'nın İstanbul'a gideceğinize yönelik sözlerini onaylıyor musunuz?" sorusuna ise Bruno Pinheiro, "Onaylamıyorum... Konu kapandı.Takımdan ayrılmıyorum. Muhtemelen Estoril ile sözleşme uzatacağız. Bu konu hakkında daha fazla konuşmak istemiyorum. Estoril'e odaklanmış durumdayım" dedi.

İPTAL NEDENİ BELLİ OLDU

Bruno Pinheiro, 350 bin Euro’luk tazminat konusunu çözemediği için Beşiktaş işi iptal oldu. Beşiktaş yönetimi Estoril kulübüne tazminat ödemeyi istemediği için Portekizli teknik adamın kendi cebinden ödemesi gerektiğini söylemişti.