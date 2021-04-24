banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Beşiktaş-Kayserispor maçının muhtemel 11'leri
Beşiktaş-Kayserispor maçının muhtemel 11'leri
Antalyaspor-Galatasaray maçının muhtemel 11'leri
Antalyaspor-Galatasaray maçının muhtemel 11'leri
Aile Bakanı Derya Yanık tepkilerin odağında
Aile Bakanı Derya Yanık tepkilerin odağında
Dev market zincirinde ırkçılık skandalı
Dev market zincirinde ırkçılık skandalı

Beşiktaş'ta Atiba kadrodan çıkarıldı

Ağrıları artan Atiba Hutchinson, Kayserispor maçının kadrosundan çıkartıldı.

Spor 24.04.2021, 14:27
4
Beşiktaş'ta Atiba kadrodan çıkarıldı

Süper Lig'in 37. haftasında lider Beşiktaş, evinde Kayserispor'u ağırlyacak.

Karşılaşma öncesi eksikler bulunan siyah-beyazlı ekipte, Atiba Hutchinson da kadrodan çıkarıldı.

Adale ağrıları sebebiyle kadrodan çıkarılan Atiba, Kayserispor maçında forma giyemeyecek.

BEŞİKTAŞ’IN EKSİKLERİ

Ajdin Hasic

Cenk Tosun

Oğuzhan Özyakup

Vincent Aboubakar

Cyle Larin

Atiba Hutchinson

Welinton

banner478
Yorumlar (0)
15°
parçalı bulutlu