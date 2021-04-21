Beşiktaş'ta 2 pozitif vaka

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Beşiktaş Icrypex, bir oyuncu ve teknik ekipte yer alan bir kişinin koronavirüs (Covid-19) test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.

4 oyuncu Büyükçekmece maçında yok

Kulüpten yapılan açıklamada, "Beşiktaş Icrypex Takımımızın ING Basketbol Süper Ligi’nin 28 haftasında Büyükçekmece Basketbol ile oynayacağı maç öncesinde; teknik ve idari ekibimizle sporcularımıza rutin Covid-19 PCR testi uygulanmış, uygulanan testler neticesinde bir sporcumuzla teknik heyetimizden bir kişide pozitif bulguya rastlanmış, testi pozitif sonuç veren iki kişinin tedavi, takip ve izolasyon sürecine ilgili prosedürler doğrultusunda başlanmıştır.

Ayrıca, izolasyon sürecini kısa süre önce tamamlayan Can Kaan Turgut ile yaşadıkları sakatlıklar nedeniyle tedavi programları devam eden Egehan Arna ve Ercan Osmani, müsabakada forma giyemeyeceklerdir. Rahatsızlığı bulunan Şehmus Hazer’in ise durumu maç saati belli olacaktır" ifadelerine yer verildi.

Büyükçekmece - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Büyükçekmece Basketbol ile Beşiktaş arasındaki mücadele bugün saat 19:15'te başlayacak ve maçı tivibu Spor canlı olarak yayınlayacak.