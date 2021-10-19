Beşiktaş Sporting Lizbon canlı
Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi üçüncü maçında sahasında Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon'u ağırlıyor.
Canlı Anlatım
1'Maç başladı
2' Sporting gole çok yaklaştı! Atılan uzun topta, savunma arkasına sarkan Paulinho, kaleci Ersin'le karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu ayağından açınca, kaleci Ersin topu taca yolladı.
4' Etkili şut! Sol kanattan Pjanic'in kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası sağ çaprazdan Ghezzal'in vuruşunda top üstten dışarı gitti.
5' Beşiktaş gole çok yaklaştı! Sporting savunmasının kaptırdığı topta ceza sahasına giren Ghezzal'in sağ çaprazdan şutunda top uzak kale direğinin yanından dışarı gitti.
7' Ceza sahasının hemen dışından kazanılan serbest vuruşta topun başına Pjanic geldi. Boşnak futbolcunun vuruşunda top üstten dışarı gitti.
15' Sağ kanattan Nunes'in kullandığı köşe vuruşunda ön direkte Inacio'nun arkaya aşırdığı topu kale önünde Coates kafayla ağlara gönderdi.Gol - Sebastián Coates
23' GOOOOOOOLLLLLLLLL! Sağ kanattan Pjanic'in kullandığı köşe vuruşunda arka direkte iyi yükselen Larin'in kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-1.Gol - Cyle Larin
27' SPORTİNG YENİDEN ÖNE GEÇTİ! Sağ kanattan Nunes'in ortasında ön direğe hareketlenen Paulinho topu arka direğe aşırdı. Arka direkte bomboş durumda olan Coates topu filelere yolladı.Gol - Sebastián Coates
38' DİREKTEN DÖNDÜ! Josef'in uzun pasında savunma arkasına sarkan Batshuayi'nin ceza sahası sol çaprazdan şutunda top yakın kale direğine çarpıp oyun alanına geri döndü! Savunma topu uzaklaştırdı.
43' SPORTİNG PENALTI KAZANDI! Sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda Coates'in kafa vuruşunda Vida'dan seken topta kaleci Ersin gole izin vermedi! VAR incelemesinin ardından hakem Vida'nın topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi.
44' SPORTİNG FARKI 2'YE ÇIKARDI! Sarabia, penaltı vuruşunda topu ve kaleci Ersin'i ayrı köşelere gönderdi.Gol - Pablo Sarabia
45' Welinton'un uzun pasında savunma arkasına sarkan Teixeira'nın sağ çaprazdan müthiş şutunda top uzak kale direğinin oradan ağlara gitti. VAR incelemesinin ardından gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.Ofsayt - Alex Teixeira
45' İlk yarı sona erdi
46' Karşılaşmada ikinci yarı başladı
47' Beşiktaş'ta Teixeira, rakip futbolcuyla tartıştığı için sarı kart gördü.Sarı Kart - Alex Teixeira
51' SPORTİNG ÇOK NET KAÇIRDI! Atılan ara pasında sağ kanattan ceza sahasına giren Porro'nun vuruşunda top Vida'dan geri döndü.
57' Beşiktaş'ta Ghezzal, Nunes'e yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.Sarı Kart - Rachid Ghezzal
62' BEŞİKTAŞ GOLE ÇOK YAKLAŞTI! Batshuayi'nin pasıyla ceza sahasında topla buluşan Larin'in vuruşunda kaleci Adan topu sektirdi. Savunmanın uzaklaştıramadığı topta Batshuayi'nin sağ çaprazdan şutunda top uzak kale direğinin dibinden dışarı gitti.
65' SPORTİNG GOLE ÇOK YAKLAŞTI! Hızlı gelişen hücumda Sarabia'nın şutunda Vida'dan seken top kale önünde Paulinho'nun aşırtma vuruşunda top yandan dışarı gitti.
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İLK 11'LER!
BEŞİKTAŞ: Ersin Destanoğlu, Rosier, Vida, Welinton, N'Sakala, Josef de Souza, Ghezzal, Pjanic, Teixeira, Larin, Batshuayi.
SPORTİNG LİZBON: Adan, Inacio, Coates, Feddal, Pedro Porro, Palhinha, Matheus Nunes, Matheus Reis, Sarabia, Paulinho, Pedro Gonçalves