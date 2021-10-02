Beşiktaş, Sivasspor'u 2-1 yenerek iki hafta sonra galibiyeti yakaladı

Beşiktaş ile Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 8. haftasında kozlarını paylaştı.

Vodafone Park'ta oynanan mücadeleyi siyah-beyazlılar 2-1'lik skorla kazandı.

Karşılaşmanın 32. dakikasında Güven Yalçın ile öne geçen Beşiktaş, devreye 1-0'lık üstünlükle girdi.

Sivasspor, 54. dakikada Rıdvan Yılmaz'ın kendi kalesine kaydettiği golle skora denge getirdi.

Son sözü ise yine 69. dakikada Güven Yalçın söyledi.

Ligde 2 maç aradan sonra kazanan Beşiktaş'ın puanı 17'ye yükseldi. Sivas ekibi ise 9 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR(İlk yarı)

32. dakikada Beşiktaş, Güven Yalçın'ın şık golüyle 1-0 öne geçti. Rosier'in sağ kanatta son çizgiden ortasında ceza alanı içinde topla buluşan Güven Yalçın, oldukça şık bir vole vuruşuyla meşin yuvarlağı filelere gönderdi:

1-0.

43. dakikadaki Beşiktaş atağında Demir Grup Sivasspor ceza alanı önünde rakibinin hamlesiyle Can Bozdoğan yerde kaldı. Oyun devam ederken, pozisyona sert tepki gösteren Sergen Yalçın, Can Bozdoğan'ın tedavisi için dışarı atılmak istenen ve yedek kulübesi önünden sahayı terk etmek üzere olan topa vurmasının ardından kırmızı kart gördü. Yalçın, gördüğü kırmızı kartın ardından tribüne gönderildi.

45 1. dakikada Güven Yalçın'ın sağ çaprazdan şutunda, kaleci Muammer topu yatarak kontrol etti.

Karşılaşmanın ilk yarısını Beşiktaş 1-0 önde tamamladı.

İLK 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Serdar, Vida, Rıdvan, Josef, Can, Oğuzhan, Kenan, Güven, Batshuayi

Sivasspor: Muammer, Uğur, Caner, Dimitrios, Ahmet, Hakan, Azubuike, Felix, Gradel, Henrique, Kayode