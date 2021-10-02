banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Mustafa Keser'den 'Bülent Ersoy'a:
Mustafa Keser'den 'Bülent Ersoy'a: "Yersiz kaprisleri yüzünden..."
Filipinler'de Duterte devri kapanıyor
Filipinler'de Duterte devri kapanıyor
İngiltere’de botoks ve dudak dolgusu yasağı
İngiltere’de botoks ve dudak dolgusu yasağı
A Milli Takım aday kadrosu belli oldu
A Milli Takım aday kadrosu belli oldu

Beşiktaş-Sivasspor maçının VAR’ı Arda Kardeşler

DG Sivasspor’un bugün deplasmanda oynayacağı Beşiktaş maçının Video Yardımcı Hakem’i (VAR) Arda Kardeşler oldu.

Spor 02.10.2021, 12:39
Beşiktaş-Sivasspor maçının VAR’ı Arda Kardeşler

DG Sivasspor’un bugün deplasmanda oynayacağı Beşiktaş maçının Video Yardımcı Hakem’i (VAR) Arda Kardeşler oldu.

Süper Lig’in 8. haftasında Sivasspor, Beşiktaş’a konuk olacak. Saat 19.00’da başlayacak mücadelede hakem Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak. Uğurlu’nun yardımcılıklarını Ali Saygın Ögel ve Serkan Çimen yapacak. Mücadelenin 4. hakemi ise Yasin Kol olacak.

Bu müsabakada VAR koltuğunda Arda Kardeşler oturacak. Kardeşler’e, AVAR olarak Yakup Özhan eşlik edecek.

Yorumlar (0)
22°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P