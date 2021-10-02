Son Dakika
Yayından kaldırılan program sonrası Mustafa Keser'den 'Bülent Ersoy'a suçlama: "Yersiz kaprisleri yüzünden..."
Beşiktaş-Sivasspor maçının VAR’ı Arda Kardeşler
DG Sivasspor’un bugün deplasmanda oynayacağı Beşiktaş maçının Video Yardımcı Hakem’i (VAR) Arda Kardeşler oldu.
Spor 02.10.2021, 12:39
DG Sivasspor’un bugün deplasmanda oynayacağı Beşiktaş maçının Video Yardımcı Hakem’i (VAR) Arda Kardeşler oldu.
Süper Lig’in 8. haftasında Sivasspor, Beşiktaş’a konuk olacak. Saat 19.00’da başlayacak mücadelede hakem Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak. Uğurlu’nun yardımcılıklarını Ali Saygın Ögel ve Serkan Çimen yapacak. Mücadelenin 4. hakemi ise Yasin Kol olacak.
Bu müsabakada VAR koltuğunda Arda Kardeşler oturacak. Kardeşler’e, AVAR olarak Yakup Özhan eşlik edecek.