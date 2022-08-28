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Beşiktaş, Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 4. haftasında Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bugün yaptığı antrenmanla tamamlayarak kampa girdi.
Spor 28.08.2022, 21:10
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 4. haftasında Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bugün yaptığı antrenmanla tamamlayarak kampa girdi.
BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Valerien Ismael’in yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Aktivasyon çalışmasıyla başlayan antrenman, taktik çalışmayla tamamlandı.
Siyah-beyazlılar, yarın saat 21.45’te Vodafone Park’ta Sivasspor ile karşılaşacak.
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