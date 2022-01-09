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İtilaf Devletleri’nin Gelibolu Yarımadası’nı tahliyesinin 106. yıl dönümü nedeniyle tören düzenlendi
Beşiktaş: "Sindirim sistemi enfeksiyonu (gastroenterit) geçiren futbolcumuz Salih Uçan, takımımızın Çaykur Rizespor ile oynayacağı müsabakanın kadrosundan çıkarılmıştır. Salih Uçan’ın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."
Beşiktaş: "Sindirim sistemi enfeksiyonu (gastroenterit) geçiren futbolcumuz Salih Uçan, takımımızın Çaykur Rizespor ile oynayacağı müsabakanın kadrosundan çıkarılmıştır. Salih Uçan’ın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."
Spor 09.01.2022, 11:45
Beşiktaş: "Sindirim sistemi enfeksiyonu (gastroenterit) geçiren futbolcumuz Salih Uçan, takımımızın Çaykur Rizespor ile oynayacağı müsabakanın kadrosundan çıkarılmıştır. Salih Uçan’ın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."