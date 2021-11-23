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Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde Ajax'ı konuk edecek

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 5. maçında yarın Hollanda temsilcisini ağırlayacak siyah-beyazlı ekip, bugüne dek Avrupa'da çıktığı 228 maçtan 84'ünü kazandı, 97 karşılaşmadan mağlup ayrıldı.

Spor 23.11.2021, 10:52
Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde Ajax'ı konuk edecek

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 5. hafta mücadelesinde yarın Hollanda temsilcisi Ajax'ı konuk edecek.

Vodafone Park'taki karşılaşma saat 20.45'te başlayacak.

Karşılaşmayı Bosna Hersek Futbol Federasyonundan Irfan Peljto yönetecek. Peljto'nun yardımcılıklarını Senad Ibrisimbegovic ile Davor Beljo yapacak. Müsabakanın 4. hakemi ise Milos Gigovic olacak.

Henüz galibiyeti ve puanı yok

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde umduğunu bulamayan siyah-beyazlı takım, C Grubu'nda oynadığı 4 karşılaşmadan da mağlup ayrıldı.

Sahasında Borussia Dortmund'a 2- 1 yenilen Beşiktaş, deplasmandaki Ajax mücadelesinden de 2-0 mağlup ayrıldı.

Beşiktaş, Sporting Lizbon'a ise 4-1 ve 4-0 yenildi.

Şu ana dek puan dahi alamayan ve gruptan çıkma şansını daha önce yitiren Beşiktaş, yarınki karşılaşmada hem ilk galibiyetini hem de ilk puanlarını almaya çalışacak.

C Grubu'ndaki 4 karşılaşmayı da kazanarak 12 puana ulaşan ve gruptan çıkmayı garantileyen Ajax ise lider durumda bulunuyor.

De Souza cezalı

Siyah-beyazlı ekibin deplasmanda Sporting Lizbon'a 4-0 yenildiği maçta kırmızı kart gören Josef de Souza, cezası nedeniyle yarınki karşılaşmada forma giyemeyecek.

Ajax'ta ise Edson Alvarez cezası nedeniyle takımını yalnız bırakacak. Hollanda temsilcisinde Jurrien Timber ise sarı kart sınırında bulunuyor. Timber yarınki karşılaşmada sarı kart görürse grubun son haftasında Sporting Lizbon ile oynanacak karşılaşmada cezalı duruma düşecek.

Avrupa kupalarında 229. randevu

Hollanda'nın Ajax ekibini konuk edecek Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki 229. mücadelesine çıkacak.

Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarında geride kalan 228 maçta rakiplerine 84 kez üstünlük kurdu. 97 karşılaşmayı mağlup tamamlayan Beşiktaş, 47 mücadeleden berabere ayrıldı.

Şampiyonlar Ligi'nde 48. maç

Beşiktaş, Ajax karşılaşmasıyla Şampiyonlar Ligi'nde 49. mücadelesini yapacak.

Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonunda 8. kez mücadele eden siyah-beyazlı takım, geride kalan 48 karşılaşmasında rakiplerine 13 kez üstünlük kurarken, 9 maçta berabere kalıp, 26 karşılaşmada ise sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Gruplarda Türk futbol tarihine geçti

Katıldığı son Şampiyonlar Ligi organizasyonunda grup mücadelesini yenilgisiz tamamlayan Beşiktaş, bu performansıyla Türk futbol tarihine geçti.

Bu sonuçla Türk takımları arasında grubu yenilgisiz tamamlayan ilk takım unvanını alan siyah-beyazlı ekip, 14 puanla da Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonunda en fazla puana ulaşan Türkiye temsilcisi oldu.

Hollanda takımlarıyla 10. maçı olacak

Siyah-beyazlı ekip, Hollanda ekipleriyle Avrupa kupalarında 10. kez karşı karşıya gelecek.

Beşiktaş, Ajax'ın yanı sıra PSV Eindhoven ve Feyenoord ile Avrupa kupalarında rakip oldu.

Ajax ile 5 kez karşı karşıya gelen "Kara kartallar", rakibi karşısında galibiyet veya beraberlik alma başarısı gösteremedi ve 5 karşılaşmayı da mağlup tamamladı.

İlk olarak 1966-67 sezonunda o zamanki adıyla Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası 1. turunda Ajax'ın karşısına çıkan siyah-beyazlılar, deplasmandaki ilk maçı 2-0, İstanbul'daki rövanşı da 2-1 kaybetti.

Beşiktaş, UEFA Kupa Galipleri Kupası'nda Ajax ile 1993-1994 sezonunda bir kez daha eşleşti. 2. tur ilk maçında rakibine deplasmanda 2-1 mağlup olan siyah-beyazlı ekip, evindeki mücadeleyi 4-0 yitirdi.

Siyah-beyazlı ekip bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde Ajax'a deplasmanda 2-0 mağlup oldu.

Şampiyonlar Kulüpler Kupası'nda 1991-1992 sezonunda bir başka Hollanda ekibi PSV Eindhoven'ın rakibi olan Beşiktaş, İstanbul'daki karşılaşmayı 1-1 berabere, deplasmandaki karşılaşmayı 2-1 mağlup tamamladı.

Beşiktaş, Hollanda ekiplerine karşı üstünlüğünü ise Feyenoord karşısında gerçekleştirdi. 2014-2015 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Feyenoord ile eşleşen Beşiktaş, rakibini deplasmanda 2-1, İstanbul'daki karşılaşmada ise 3-1 yenmeyi başardı.

Siyah-beyazlılar, Hollanda ekipleriyle bugüne dek yaptığı 9 maçın 6'sını kaybetti. Bu ülke takımlarına karşı iki kez üstünlük sağlayan Beşiktaş, bir karşılaşmayı ise berabere tamamladı.

Beşiktaş, söz konusu maçlarda 9 gol atarken, kalesinde 17 gol gördü.

Ajax, Türk takımlarıyla 12. maçına çıkacak

Ajax, Türk temsilcilerine karşı yarın 12. maçını yapacak.

Beşiktaş'ın yanı sıra Fenerbahçe ve Bursaspor ile Avrupa kupası maçlarına çıkacak Hollanda temsilcisi, Türk temsilcilerine karşı 11 maçın 9'unu kazandı. Bir maçtan berabere ayrılan Ajax, bir kez de mağlup oldu.

Türk takımları adına Ajax karşısında iyi sonuçlara imza atan Fenerbahçe oldu. 2015-2016 sezonunda iki takım Avrupa Ligi'nde rakip olurken, sarı-lacivertli ekip, İstanbul'da rakibine 1-0 üstünlük kurdu, Hollanda'daki karşılaşma ise 0-0 beraberlikle tamamlandı.

Ajax, Türk takımlarıyla yaptığı 11 maçta 23 gol atarken, kalesinde sadece 3 gol gördü.

3 kez çeyrek final oynadı

Beşiktaş, Avrupa kupalarında 3 kez çeyrek finale yükseldi.

Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 1986-1987 sezonunda adını çeyrek finale yazdıran siyah-beyazlı ekip, 2002-2003 sezonunda ise bu kez UEFA Kupası'nda aynı başarıyı sergiledi.

Beşiktaş, 2016-2017 sezonunda da UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finalde mücadele etti.

Farklı galibiyetler

Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki en farklı galibiyetini 2018-2019 sezonunda aldı.

UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu rövanşında Faroe Adaları temsilcisi B36 Torshavn'ı Vodafone Park'ta 6-0 mağlup eden siyah-beyazlı ekip, Avrupa'daki en farklı skorlu galibiyetine imza attı.

Beşiktaş, 2002-2003 sezonunda da UEFA Kupası 1. Tur rövanş maçında Bosna Hersek temsilcisi Saraybosna'yı deplasmanda 5-0 mağlup etmişti.

Farklı mağlubiyetler

Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki en farklı mağlubiyetini 2007-2008 sezonunda yaşadı.

Söz konusu sezonda Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden siyah-beyazlı ekip, Liverpool'a deplasmanda 8-0 kaybetti.

Siyah-beyazlılar ayrıca, 2000-2001 sezonunda İngiliz ekibi Leeds United ve 2016-2017'de Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'e aynı organizasyonda rakip sahada 6-0 yenildi.

İç sahada 115. maç

Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarında 115. iç saha maçını yarın yapacak.

Avrupa kupalarında rakiplerini 114 kez konuk eden Beşiktaş, bu müsabakalarda 57 galibiyet aldı. İç sahada rakipleriyle 27 kez berabere kalan siyah-beyazlı takım, 30 maçtan da yenik ayrıldı.

Evindeki maçlarda rakiplerine 172 gol atan Beşiktaş, kalesinde ise 119 gol gördü.

Sergen Yalçın, Beşiktaş'ın başında Avrupa'daki ilk galibiyetini arıyor

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, takımının başında ilk Avrupa galibiyetini yaşamak için saha kenarında olacak.

Siyah-beyazlı takımla iki kupa sevinci yaşayan Yalçın, efsanesi olduğu kulübünde henüz Avrupa galibiyeti sevinci elde edemedi. Beşiktaş, Yalçın yönetiminde Avrupa kupalarındaki 6 maçta bir beraberlik ve 5 yenilgi aldı.

Siyah-beyazlı takım, geçen sezonun başında UEFA Şampiyonlar Ligi eleme turunda PAOK'a deplasmanda 3-1 mağlup oldu. Bu yenilginin ardından Avrupa Ligi'nde yine eleme turuna çıkan Beşiktaş, Portekiz'in Rio Ave takımıyla eşleşti. İstanbul'daki karşılaşmanın normal ve uzatma süresi 1-1 berabere biterken, penaltılarda 4-2 rakibinin gerisinde kalan Beşiktaş Avrupa'dan elendi.

Şampiyonlar Ligi'nde 4 maçtan da mağlup ayrıldı

Yalçın yönetiminde bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Beşiktaş, C Grubu'nda oynadığı 4 maçtan da mağlup ayrıldı.

Grubundaki ilk maçında evinde Borussia Dortmund'a 2-1 yenilen siyah-beyazlı ekip, deplasmanda ise Ajax'a da 2-0 mağlup oldu. Beşiktaş, Yalçın'ın teknik direktörlüğünde Sporting Lizbon maçlarını ise 4-1 ve 4-0'lık yenilgilerle tamamladı.

Yalçın'ın yönetimindeki 6 Avrupa kupasında sadece 4 gol atabilen "Kara Kartallar", rakiplerinin 16 golüne engel olamadı.

Yeni Malatyaspor'un teknik direktörlüğünde 2 Avrupa galibiyeti aldı

Geçmiş sezonlarda Yeni Malatyaspor'u çalıştıran Yalçın, bu ekiple de 4 Avrupa kupasında saha kenarında yer aldı.

Yeni Malatyaspor, Yalçın'ın teknik direktörlüğünde çıktığı 4 Avrupa maçında 2 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgi aldı. Yeni Malatyaspor, Yalçın'ın yönetimindeki 4 Avrupa maçında 5 gol atıp 5 gol yedi.

Yalçın yönetimindeki Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu'nda Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana'ya 2-2 ve 1-0'lık skorlarla üstünlük kurup 3. eleme turuna yükseldi. 3. elemenin ilk maçında Partizan'a 3-1 mağlup olan Yeni Malatyaspor, evindeki mücadeleyi 1-0 kazanmasına rağmen elendi.

Beşiktaş, son dönemde Avrupa'da hayal kırıklığı yaşıyor

Siyah-beyazlı ekip son 4 sezonda 17 Avrupa kupası maçına çıkarken, bunların sadece ikisini galibiyetle tamamlayabildi. Söz konusu 17 maçta sahadan 2 kez berabere ayrılan Beşiktaş, 13 karşılaşmada ise mağlubiyetin üzüntüsünü yaşadı.

Beşiktaş'ın Avrupa'daki kötü gidişatı 2018-2019 sezonunda başladı. Avrupa Ligi'nde elemelerden çıkıp gruplarda mücadele hakkı elde eden "Kara Kartallar", Malmö (0-2, 0-1) ve Genk (2-4, 1-1) maçlarında galibiyet alamadı. Beşiktaş, grubun son maçında ise Sarpsborg'u 3-2 mağlup etti.

Abdullah Avcı'nın teknik direktörlüğünde 2019-2020 sezonunda yine UEFA Avrupa Ligi gruplarında mücadele eden Beşiktaş, sadece Sloven Bratislava'ya 2-1 üstünlük kurabildi. Diğer Sloven Bratislava maçını 4-2 mağlubiyetle tamamlayan siyah-beyazlı ekip, Wolverhampton (0-1, 0-4) ve Braga (1-2, 1-3) maçlarından mağlubiyetle ayrıldı.

Son 2 sezonda düşüş daha da arttı

Beşiktaş'ın Avrupa'daki düşüşü son 2 sezonda daha da hızlandı.

Siyah-beyazlı ekip, Sergen Yalçın ile geçen sezonki iki Avrupa kupası maçında PAOK'a 3-1 yenilirken, Rio Ave ile 1-1 berabere kaldı.

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden Beşiktaş, şu ana kadar umduğunu bulamadı. Siyah-beyazlılar, Yalçın'ın teknik direktörlüğünde bu sezonki Şampiyonlar Ligi mücadelesinde Borussia Dortmun'a (2-1), Ajax'a (2-0) ve Sporting Lizbon'a da (4-1, 4-0) mağlup oldu.

Savunmada sıkıntı yaşadı

Beşiktaş, bu 17 maçta kötü savunmasıyla dikkati çekiyor.

Söz konusu maçlarda 16 gol atan siyah-beyazlı ekip, rakiplerinin 41 golüne engel olamadı. Attığı gol ortalamasında 0,9'da kalan "Kara Kartallar", yediği golde ise 2,4 ortalamayla oynadı.

7 maçtır kazanamıyor

"Kara Kartallar", Avrupa'da 7 maçtır kazanamamanın sıkıntısını yaşıyor.

Siyah-beyazlı ekip, Avrupa'da çıktığı son 7 maçta bir beraberlik ve 6 yenilgiyle sahadan ayrıldı.

Beşiktaş, Avrupa'daki son galibiyetini ise 28 Kasım 2019'da Slovan Bratislava'yı Avrupa Ligi'nde evinde 2-1 mağlup ederek elde etti.

Siyah-beyazlı ekip, yarın Ajax'ı yenerek 2 yıla yaklaşan galibiyet hasretine de son vermeye çalışacak.

Beşiktaş, Avrupa kupalarında 300'üncü gol peşinde

Avrupa kupalarında şu ana dek 228 maçta 298 gol kaydeden siyah-beyazlı ekip, yarınki karşılaşmada 2 gol attığı takdirde 300. golüne ulaşacak.

Şampiyon Kulüpler Kupası ve Şampiyonlar Ligi'nde elemeler ile gruplarda 87 karşılaşmada toplam 88 gol atan "Kara Kartallar", Kupa Galipleri Kupası'ndaki 20 maçta ise 21 kez fileleri havalandırdı. UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde elemeler ve gruplarda olmak üzere 121 maç oynayan siyah-beyazlı ekip, 189 kez gol sevinci yaşadı.

İlk golü Kaya Köstepen attı

Beşiktaş'ın Avrupa kupalarındaki ilk golünü Kaya Köstepen attı.

1958-1959 sezonundaki Şampiyon Kulüpler Kupası 1. turunda Real Madrid ile eşleşen siyah-beyazlı takım, 27 Kasım 1958'de Mithatpaşa Stadı'nda oynanan maçta rakibiyle 1-1 berabere kalırken takımının golünü Kaya Köstepen kaydetti.

100. gol Pancu'dan

Siyah-beyazlı takım adına Avrupa kupalarındaki 100. golü Daniel Pancu attı.

Pancu, Beşiktaş'ın 2003-2004 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde Lazio ile deplasmanda 1-1 berabere kaldığı karşılaşmada penaltıdan fileleri havalandırarak 100. golü atarak tarihe geçti.

200. gole Sivok adını yazdırdı

Beşiktaş'ın Avrupa kupalarındaki 200. golünü Tomas Sivok kaydetti.

2011-2012 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden siyah-beyazlı takım, Braga'yı deplasmanda 2-0 mağlup ederken, takımının ilk golünü atan Sivok, Avrupa kupalarında 200. golü kaydeden isim oldu.

En golcü Oktay Derelioğlu

"Kara Kartallar"da geçmiş sezonlarda forma giyen Oktay Derelioğlu attığı 14 golle Avrupa kupalarında siyah-beyazlıların en golcü ismi durumunda bulunuyor.

Brezilyalı futbolcu Bobo ile Portekizli Ricardo Quaresma 12'şer gol atarken, Cenk Tosun ise 11 golle sıralamada yer aldı.

Mevcut kadroda ise Gökhan Töre ile Cyle Larin beşer golle takımlarının Avrupa kupalarındaki en golcü isimleri olarak dikkati çekiyor.

Muhabir: Ercan Doğan


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