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Beşiktaş, salonda çalıştı
BEŞİKTAŞ SALONDA ÇALIŞTI
Spor 28.08.2020, 13:56
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Beşiktaş, yeni sezon öncesi bu sabah salon çalışması yaparak, denge ve kuvvet depoladı.
Yeni sezon hazırlıklarını BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde sürdüren siyah-beyazlılar bu sabah salonda çalıştı. Bir saate yakın süren çalışmada futbolcular, Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde denge ve kuvvet çalıştı. Antrenman, stretching çalışması ile sona erdi.
Beşiktaş, hazırlıklarına bugün saat 18.00’de basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.
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