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Beşiktaş salonda çalıştı

Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarını, bu akşam yaptığı salon çalışmasıyla sürdürdü.

Spor 01.07.2022, 19:47
Beşiktaş salonda çalıştı

Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarını, bu akşam yaptığı salon çalışmasıyla sürdürdü.

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Valerien Ismael’in yönetiminde yapılan antrenman denge ve kuvvet çalışmasıydı. Siyah-beyazlılar, istasyonlardan oluşan parkurda değişmeli olarak denge ve kuvvet çalışması yaptı.

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına, yarın saat 10.30’da TFF Riva Tesisleri’nde yapacağı antrenmanla devam edecek.

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