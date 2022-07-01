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Beşiktaş salonda çalıştı
Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarını, bu akşam yaptığı salon çalışmasıyla sürdürdü.
Spor 01.07.2022, 19:47
Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarını, bu akşam yaptığı salon çalışmasıyla sürdürdü.
BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Valerien Ismael’in yönetiminde yapılan antrenman denge ve kuvvet çalışmasıydı. Siyah-beyazlılar, istasyonlardan oluşan parkurda değişmeli olarak denge ve kuvvet çalışması yaptı.
Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına, yarın saat 10.30’da TFF Riva Tesisleri’nde yapacağı antrenmanla devam edecek.